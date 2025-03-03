Kırklareli’nde Sağlık Müdürlüğünce trafikte sürücülere fermuar sistemi anlatıldı.

Kırklareli’nde Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, fermuar sisteminin sürücülere ve vatandaşlara tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri jandarma ve polis notalarında sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekipler, sürücülere fermuar sisteminin acil durumlarda ambulansların hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağladığını ve bu sayede yaralılar ile acil hastaların tedaviye daha çabuk erişim imkanı bulduğunu vurguladı.