Kırklareli il genelindeki baraj ve göletlerde mevcut su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yapılan denetimler devam ediyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, mevcut su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yıl boyunca denetimlerini sürdürüyor. Denetim ekipleri, il genelindeki baraj ve göletlerde su ürünleri kontrol ve denetim faaliyetleri rutin olarak gerçekleştiriliyor.

Yapılan denetimlerde, uygun olmayan av araçlarına el konularak, yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan kişilere idari para cezası uygulanırken, canlı balıklar tekrar suya bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin su ürünleri kontrol ve denetimleri aralıksız devam edeceği bildirildi.