Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişi silahla vuran şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi’nde S.Y. ve A.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.K. yanında olan silahı ile S.Y.’yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.Y.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili A.K. polis ekiplerince yakandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.