Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy mevkii D-100 kara yolunda Lokman E. idaresindeki 34 GV 6052 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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