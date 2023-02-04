Kırklareli’nde göçmen kaçakçılığı ile sahte pasaport hazırladığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kırklareli’nde göçmen kaçakçılığı ile sahte pasaport hazırladığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri vize ve danışmanlık hizmeti veren O.O’nun iş yeri ve evine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyona 6 pasaport fotokopisi, 5 fotoğraf presleme aparatı, tabanca ve 443 tabanca fişeği ele geçirildi.

O.O. ile yanında çalışan C.K. ve G.Ö, "göçmen kaçakçılığı yapmak", "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.