Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde piyasaya sahte para ve uyuşturucu sürüldüğü bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 100 liralık sahte 50 banknot, 12,21 gram kubar esrar, 13,89 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 yeşil reçeteye tabi hap ile silah ele geçirildi.

Kırklareli’nde düzenlenen operasyonda silah, sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi.

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