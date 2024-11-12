Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, kurum başkanı ve başkan yardımcılarıyla olağanüstü yönetim toplantısında bir araya gelerek ildeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sağlık yatırımlarının hızlandırılması üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleşen toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması amacıyla başkanlıklar sorumluluğundaki iş ve işlemleri detaylı bir şekilde ele aldı. Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi konularına özel önem verildi.

Sağlık yatırımlarının mevcut durumu, il genelindeki yeni sağlık projeleri ve hastane modernizasyonları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması için uygulanabilecek stratejiler üzerinde duruldu.

Sağlık yatırımlarının hızlandırılması yönünde atılacak adımların yanı sıra, mevcut sağlık projelerinin tamamlanma sürecinin değerlendirilmesi ve gerekli kaynakların sağlanması konularında detaylı bir planlama yapıldı. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin bölgedeki ihtiyaçlara göre en iyi şekilde sunulması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle başkanlıkların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.