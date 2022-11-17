Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Depremin merkez üssü yerleşim yeri olunca gürültü daha çok duyuldu

Depremin merkez üssü yerleşim yeri olunca gürültü daha çok duyuldu

Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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