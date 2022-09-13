Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Kırklareli’nde dualar eşliğinde yardım tırı yola çıktı.

Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Kırklareli’nde dualar eşliğinde yardım tırı yola çıktı.

Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak yardım kampanyası başlatılmıştı. Kırklareli’nde de Valiliğin koordinesinde yürütülen yardım kampanyasında toplanan aynî yardımlar düzenlenen törenle yola çıktı.

Valilik önünde gerçekleşen törende konuşan Vali Birol Ekici, Pakistan’da son 30 yılın muson yağmurlarının 5,6 katı yağmur yağdığını ve 33 milyon insanın etkilendiğini belirterek, “Pakistan denince Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna dönmek istiyorum. Kurtuluş Savaşında en çok yardımı gönderen o zaman Hindistan’ın bir parçasıydı Pakistan. Pakistan halkının bize yaptığı yardımı hatırlamamak, unutmak mümkün değil. Pakistan’da son 30 yılın muson yağmurlarının 5, 6 katı yağmur yağdı. 33 milyon insan bu yağmurlardan etkilendi ve çok sayıda evi yıkılanlar var. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere vefat edenler var. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde AFAD koordinesinde Kırklareli halkımızdan yardımlar gönderiyoruz. 5 tır göndereceğiz. Bu tırların ilki bu gün gidiyor. Öbürlerini de bu hafta teslim edeceğiz ve bu yardımları sürdüreceğiz. Orada kardeşlerimiz açken bizim burada tok olmamız ya da bu konudan rahatsız olmamız mümkün değil. Onun için Türk halkının kardeş Pakistan halkına yardım yaptığımız için çok sevinçliyim” dedi.

İlkokul öğrencisi Ramadan Kartal yardım kampanyasında oyuncağı ile katıldı. Kartal oyuncağını Vali Ekici’ye teslim etti.

Daha sonra dualar okundu, yardım tırı yola çıktı.