Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde 59 ZH 635 plakalı Ercan A. yönetimindeki otomobil ile 34 EP 8832 plakalı Baki Y. idaresindeki hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize’de jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu

Rize’de jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu

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