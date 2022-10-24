Kırklareli’nde otomobille hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırklareli’nde otomobille hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde 59 ZH 635 plakalı Ercan A. yönetimindeki otomobil ile 34 EP 8832 plakalı Baki Y. idaresindeki hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan 2 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.
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