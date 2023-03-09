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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Üsküp Beldesi ve Kırklareli Merkezde iki şüpheli şahsın ikamet adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda, 1 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü aparatı, 23 adet 7.62 mm tabanca mermisi, 22 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 1 adet Roma dönemine ait altın sikke, 3 adet Bizans dönemine ait bakır sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait bronz sikke, 3 adet fosil taş, 1 adet dedektör ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak işlem başlatıldı.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 2 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait sikkeler ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelisi elektronik kelepçe ile serbest bırakıldı

Uyuşturucu şüphelisi elektronik kelepçe ile serbest bırakıldı

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