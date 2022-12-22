Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde Alpullu Şeker İlkokulunda "Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması" eğitimi verildi.

Batman’da 17 bin veli, 44 saatlik eğitime tabi tutuldu

Batman’da 17 bin veli, 44 saatlik eğitime tabi tutuldu

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından "Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması" eğitimi gerçekleşti.

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