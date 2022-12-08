Eğitimde öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemerinin kullanımı, araçta güvenli yolculuk ve bisiklet kullanımı gibi konular anlatıldı.

Kırklareli’nde yakalanan bin 280 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli’nde yakalanan bin 280 kaçak göçmen sınır dışı edildi

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