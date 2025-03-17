Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde gıda güvenliği bilincini artırmak amacıyla başlattıkları eğitimler devam ediyor. Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere gıda güvenilirliği, hijyen kuralları ve gıda israfının önlenmesi konuları hakkında bilgilendirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenli gıda için eğitimlerinde devam edeceği belirtildi.