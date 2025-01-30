Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde çalışan kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları düzenledi. Şehirdeki bazı üretim tesislerinde açılan stantlarda broşürler dağıtılırken, uzmanlar normal doğumun avantajlarını anlatarak, merak edilen soruları cevapladı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı, Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde çalışan kadınlara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle bazı üretim tesislerinde kadın çalışanlara yönelik “Doğal Olan Normal Doğum” temasıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çalışan kadınların normal doğum hakkında bilinçlenmesi ve avantajları konusunda bilgi sahibi olması amacıyla stantlar açılarak broşürler dağıtıldı, uzmanlar tarafından eğitimler verildi.

Etkinliklerde kadın çalışanların merak ettiği sorular cevaplandırılırken, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı. Yetkililer, normal doğum oranlarını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.