Öte yandan, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Denetimde uyuşturucu taşıyan, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu fotoğrafı baskılı tişört giyen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kastamonu’da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kastamonu’da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde 78 personelin katılımıyla narkotik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleşen denetimde 257 araç, 194 kişi sorgulanırken, 24 iş yeri kontrol edildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde yapılan denetimde 8 şüpheli gözaltına alındı.

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