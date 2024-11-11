Kırklareli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü törenle kutlandı.

Kırklareli’nin düşman İşgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü törenleri Kırklareli Şehitliği’nde, çelenk sunulması ile başladı. Törenlerde, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Askeri Birlikler saygı atışı yaptı. Vali Uğur Turan Şehitlik defterini imzaladı. Daha sonra Turan, ve beraberindekiler şehit mezarlarına dualar eşliğinde karanfiller bıraktı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği kutlama mesajı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Derya Bulut konuşma yaptı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı tören geçiş töreni ile devam etti. Geçişte, çiftçilerin kullandığı traktör, meslek odalarına ait araçlar, üreticiler ve vatandaşların yanı sıra birçok çeşitli kurumdan araçlar konvoy yaptı.