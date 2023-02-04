Bölgeye gelen ekiplerce yangın güçlükle söndürüldü. Yanar tır ise kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi TEM oto yolu üzerinde Mesud Osmanovic idaresindeki M06 K 795 plakalı kumaş yüklü tırın dorsesi alev aldı. Alevleri fark eden sürü tırı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ambulans kardan dolayı yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı

Ambulans kardan dolayı yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı

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