Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolu üzerinde seyir halinde alev alan kumaş yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolu üzerinde seyir halinde alev alan kumaş yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi TEM oto yolu üzerinde Mesud Osmanovic idaresindeki M06 K 795 plakalı kumaş yüklü tırın dorsesi alev aldı. Alevleri fark eden sürü tırı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce yangın güçlükle söndürüldü. Yanar tır ise kullanılmaz hale geldi.
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