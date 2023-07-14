Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, koruyucu ailelerden hizmet alan çocuklar için piknik ve eğlence etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Kent Ormanı’nda şenlik havasında düzenlenen pikniğe, Kaymakam Salih Yüce, eşi Mina Yüce, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, eşi Sümeyye Uysal, resmi kurum yetkilileri, ilçe protokolü, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Ormanda piknik yapmanın keyfini yaşayan çocuklar, kurum görevlileri ve koruyucu ailelerle çeşitli oyunlar oynadı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, koruyucu ailelere gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederek, şükranlarını sundu. Uysal ayrıca, koruyucu aile birim sorumlusu ve personeli, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Uysal, "Programa ilimizde bulunan koruyucu aileler, koruyucu aile adayları, Kırklareli Çocuk Hakları Komitesi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nden hizmet almakta olan çocuklar katıldı. Programda çocuklarla çeşitli oyunlar oynanarak, onların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı" dedi.

"Kırklareli’nde 40 çocuk, 29 koruyucu aileden hizmet alıyor"

Koruyucu Aile Hizmeti hakkında da bilgi veren Faruk Uysal, "Koruma ve bakım ihtiyacı olan çocuklarımıza yönelik sunduğumuz hizmetlerde de aynı anlayıştan hareket ederek müdahale yöntemleri oluşturulmaktadır. Bu istikamette, tüm çocukların öncelikle aile odaklı hizmetlerden yararlandırılmasını sağlayacak çalışmalar yürütülmektedir. Koruyucu Aile Hizmeti de bu anlayışla ortaya çıkmış ve her geçen gün ülke genelinde yaygınlaştırılan bir hizmet modelidir. Çocuklara büyük bir fedakârlık ile bakım vermekte olan koruyucu ailelerimiz sayesinde koruyucu aile hizmet modeli artık çocuk koruma sistemimiz içinde önemli bir mekanizma haline gelmiştir. Koruyucu Aile Hizmet Modeli çeşitli sebepler ile biyolojik (öz) ailelerinin yanında bakımı sağlanamayan koruma altındaki çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli olarak ücretli ya da gönüllü statüde devlet ile paylaşılmasıdır. Müdürlüğümüz bünyesinde koruma ve bakım altında olan 40 çocuk, 29 aile yanında koruyucu aile hizmetinden yararlanmaktadır" ifadelerini kullandı.