Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Mutlu Kentin Umutları’ projesi çerçevesinde çim hokeyi kursu açıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Mutlu Kentin Umutları’ projesi çerçevesinde çim hokeyi kursu açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “’Mutlu Kentin Umutları’ isimli ÇOGEP projesi çerçevesinde Atatürk ve Cumhuriyet ortaokullarından toplam 20 kız öğrenciye yönelik Çim Hokeyi kursu açılmıştır. Trakya bölgesinde bir ilk olan Kız Çim Hokeyi takımı ile kız çocuklarını spora yönlendirmek, ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan bu spor dalında başarıya ulaşmalarını sağlayarak Türk Milli Takımına sporcu olarak kazandırmak ve ilimizi müsabakalarda temsil etmelerini sağlamak amaçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de sadece 6 adet çim sahası bulunduğunu aktarılan açıklamada ayrıca, “Türkiye’de sadece 6 adet bulunan çim hokeyi sahasının birinin de ilimizde olması çocukların gerçek ortamda bu sporu yapmalarına imkân sağlamaktadır. Bu çerçevede kız çocuklarımızın sosyal anlamda gelişmeleri, kendilerini gerçekleştirmeleri, teknoloji bağımlılığından uzaklaşmaları, sporla başarıya ulaşmaları için gerekli spor malzemeleri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce desteklenmiştir” denildi.