1 Aralık Perşembe günü başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları denetledi. Gerçekleşen denetimde ticari araçların lastiklerini kontrol edip, lastik derinliklerini ölçtü. Ekipler sürücüleri güvenli bir trafik ortamı sağlanması amacıyla sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

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