Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması neticesinde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 20 yılın üzerinde hapis cezası bulunan şüpheli S.D. Üsküp beldesinde yakalandı.

Kırklareli’nde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 20 yılın üzerinde hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

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