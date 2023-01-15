Öte yandan çiftin 3 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hakan Kaya (38) idaresindeki 39 AAG 459 plakalı otomobil Lüleburgaz ilçesi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde yapımı devam eden köprünün ayağına çarpmıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince sürücü ve otomobilde bulunan eşi Nergis Kaya (34) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kaya çiftinin cenazesi cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çiftin cenazeleri Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi’nde ikindi namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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