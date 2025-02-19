Kırklareli’nde etkisini artıran kar yağışıyla beraber bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Kırklareli kent merkezinde de kar yağışı etkili oluyor. Dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağışla beraber kent beyaza büründü. Sabah saatlerinde de organize sanayi bölgesi yolunda buzlanma nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile trafik akışı normale döndü. Öte yandan Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.