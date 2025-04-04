Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meyve ağaçlarında kahverengi kokarca böceğine karşı tuzaklar hazırlandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meyve bahçelerinde kahverengi kokarca böceğine karşı önlemler aldı. Ekipler hazırladıkları tuzakları ağaçlara yerleştirildi ve üreticiler bilgilendirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemizde özellikle de Karadeniz bölgesinde önemli bir zararlı haline gelen kahverengi kokarca ile mücadele sürdürülmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Çiftçilerimize gereken bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi.