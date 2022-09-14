Panayıra katılan 10 bin erkek vatandaşa İçişleri Bakanlığının başlattığı proje çerçevesinde ‘KadınaElKalkamaz’ mottosuyla bilgilendirme yapılırken kadınlara yönelik ise KADES uygulaması tanıtılarak telefonlarına indirmek isteyen 2 bin 560 kadın vatandaşa teknik bilgi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kadın Kısım Amirliğinde görevli kadın Jandarmalar tarafından 08-11 Eylül tarihlerindi Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen 112. Pavli Panayırında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi’ çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma komutanlığınca ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi’ devam ediyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.