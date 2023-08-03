Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde paydaş kurumların katılımı ile yapılan Teknik Kurul toplantısında, 2023 yılı ilk altı aylık dönemin değerlendirilerek, ikinci altı aylık dönemin planı hazırlandı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2023 İl Eylem Planı çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi sekretaryasında gerçekleştirilen Teknik Kurul toplantısına, Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Konukevi Müdürlüğü, Yeşilay ve Kadın Girişimciler Derneği yetkilileri katıldı. Yapılan toplantıda, 2023 yılının ilk 6 ayında kadına yönelik şiddetle mücadele için belirlenen hedeflerin gerçekleşmeleri görüşülerek, ikinci 6 aylık dönemde yapılması planlanan hedefler belirlendi.