Kırklareli’nde yabancı uyruklu kadınlara yönelik “Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele” eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde hizmet alan yabancı uyruklu kadınlara yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ve “Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele” konularında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verildi. Eğitimler Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmet modelleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alınan eğitimde başvuru mekanizmaları tanıtılarak kadınların hakları konusunda bilinçlenmesi hedeflenmiştir. Eğitimde ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılmış ve katılımcılara bu mekanizmalar aracılığıyla nasıl destek alabilecekleri anlatıldı.