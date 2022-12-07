Kırklareli’nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulamasında 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulamasında 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Vize ilçesine bağlı bir belde ve 3 köyde "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 632 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ve 275 aracın kontrol edildiği uygulamada 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 hilti, jeneratör, detektör, su pompası ve çok sayıda kazma, kürek ele geçirildi.

Uygulamada 14 kişi hakkında adli işlem, 8 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.