Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık, organize, mali suçlar ile FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerde yapılan aramada; 4 tabanca, 150 fişek, sahte pasaport ve kimlik, 16 kablosuz kulaklık, 21 akıllı saat, 18 kaçak parfüm, 83,1 litre kaçak içki, 14 kaçak cep telefonu, 32 kilogram kaçak tütün, 6 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 103 puro, 17,2 litre sahte içki, 100 lira sahte para, 5 faturasız güneş gözlüğü ve bir tabanca icra mili ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.