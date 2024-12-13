Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize serilen kaçak 2 bin 500 metre ağ ele geçirildi.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Panayır İskelesi mevkiinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denize kaçak ağ atıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler denize atılan 2 bin 500 metre ağı topladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılıkla mücadelenin ve denetimlerin devam ettiğini belirterek “İlimiz Vize İlçesi Panayır İskelesi mevkiinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında İl Müdürlüğümüz teknik personeli ve Kıyıköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen denetim sırasında, yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda sahibi belli olmayan ve üzerlerinde Bakanlığımızın uygulamış olduğu markalar bulunmayan monoflament (misina) ve ip ağlara el konulmuştur” dedi.