Yapılan bilgilendirmeler ile meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Ekipler vatandaşlara trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi, alkollü olarak araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri konuları hakkında bilgilendirmede bulundu.

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