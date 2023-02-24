Kırklareli’nde jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kofçaz ilçesi Şehit Anıl Yalap İlkokulu’nda eğitim gören 53 öğrenciye trafik ve çevre konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Trafik Jandarması Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gerçekleşen eğitimde öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk ve bisiklet kullanımı hakkında bilgi verdi.

Öte yandan öğrencilere iz takip köpeği gösterisi yapıldı.