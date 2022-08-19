Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı.

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde yaşayan Naci Baykul, kalp şikayetleri üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde Baykul’un kalp kapakçığında sorun olduğu tespit edildi. Ameliyat kararının alınmasının ardından Prof. Dr. Ömer Işık ve ekibi tarafından ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve beraberindekiler Baykul’u ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, ilk kez Kırklareli’nde açık kalp ameliyatı yapıldığı için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Kırklareli’nde bugün bir ilke şahit oluyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. İlk kez açık kalp ameliyatı Kırklareli’nde oluyor ve bize çok büyük bir gurur. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok da emeği geçen herkese teşekkür etti.