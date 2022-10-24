Yayla, Akalar ve Doğu mahallesinde gerçekleşen dağıtıma Türk Kızılay Denetim Kurulu Raportörü Hüseyin Can, Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Türk Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kırklareli şehir merkezindeki çeşitli mahallelerde ikamet eden dar gelirli 200 ailenin çocuklarına giyim yardımı yapıldı.

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