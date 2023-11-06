Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi Dubai’de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Cumhuriyet’in 100. yılı için Dubai’de Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Türk Kırmızısı Ay Beyazı" defilesi yapıldı. Dubai’de bir alışveriş merkezinde gerçekleşen defileye yoğun katılım gerçekleşti.

Gerçekleşen etkinliğe Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Abu Dabi Türk Büyükelçisi Tugay Tunçer ve Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun ile vatandaşlar katıldı.