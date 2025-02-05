Kırklareli’nde Hayvanları Koruma Kanunu toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli’nde "Hayvanları Koruma Kanununda" yapılan değişiklikler Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Valilik Atatürk Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, kaymakamlar, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili daire amirleri katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Zafer Kamay’ın sunum yaptığı toplantıda, Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklikler; kamu kurumları ve yerel yönetimlerin, görev ve sorumlulukları ele alındı.