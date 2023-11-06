Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmeleri denetlendi.

TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal Ekonomik Hesaplar Protokolü" çerçevesinde, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince gıda işletmeleri denetledi. Üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerine yapılan denetimde; hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre denetimlerin süreceği belirtildi.