Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında denetimlerini arttırdı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindekiler Ramazan ayı sebebiyle denetimlerini arttırdı. Ekipler fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda ve işletme hijyeninin yanı sıra gıda güvencesi ve sağlıklı gıdanın temini kontrol edildi.

Denetimde konuşan İl Müdürü Mehmet Aksoy tarladan sofraya güvenilir gıdanın temini için gıda için denetimlerini yaptıklarını ifade ederek, “Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşımının sağlanması adına, mesai mefhumu gözetmeksizin sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarladan sofraya güvenilir gıdanın temini için gıda zincirinin her aşamasında, tarlada, bahçede, seralarda, üretim alanlarında olduğu kadar gıdanın işlendiği ve en son tüketime sunulduğu işletmelerimizde yıl boyunca devam eden denetimlerimizi Ramazan ayında da yapmaya devam ediyoruz. İnsan sağlığı bizim için çok önemli, bizde bunun farkındayız ve bu yüzden de ilimizde ki en kaliteli ürünleri halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı işletmelerimize yasal işlemlerde uygulayabiliriz. Bu gibi durumların yaşanmaması ve halkımızın sağlığı için Ramazan ayı boyunca denetimlerimizi sıklaştırarak devam edeceğiz” dedi.