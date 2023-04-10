Kırklareli’nde jandarma ekiplerince geçtiğimiz ay bin 626 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 45 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde 01-31 Mart 2023 tarihleri arasındaki bir aylık dönemde il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 626 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 45 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 42 araca da el konuldu.