Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, hasta ve yaralıların en kısa sürede hastaneye ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasına devam ediyor.

Kampanya kapsamında, il genelinde çeşitli broşürler dağıtılarak sürücülerin bu uygulama hakkında bilgilendirilmesi sağlanıyor. Fermuar sistemi, trafik kazası veya acil durumlarda hızlı ve etkili bir müdahale yapılabilmesi için araçların trafik akışını düzenlemeyi amaçlıyor. Bu sistem, özellikle ambulansların hızlıca olay yerine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, kampanyanın etkisini artırmak ve sürücülerin bu konuda daha duyarlı hale gelmesini sağlamak için çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmayı sürdürüyor. Broşürlerin yanı sıra, sosyal medya platformları üzerinden de farkındalık oluşturan paylaşımlar yapılıyor. Bu sayede hem sürücüler hem de yayalar, acil durumlar sırasında uygulanacak olan bu sistem hakkında bilgi sahibi oluyor.

Fermuar sistemi, trafik kazalarının en hızlı şekilde yönetilmesini sağlayarak, yaralıların sağlık hizmetlerine daha çabuk ulaşmasını mümkün kılacak önemli bir adım olarak görülüyor. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, uygulamanın başarılı bir şekilde hayata geçmesi için vatandaşların desteğini bekliyor.