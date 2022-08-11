Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi Zafer Caddesi’nde Mustafa Sazkesen’e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu

Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu

Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

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