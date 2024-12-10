Kırklareli’nde bir evde çıkan yangında bir adam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi Şerefli Sokak’ta yaşayan Erol Mazlıoğlu’nun (60) tek katlı evinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mazlıoğlu, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken evde hasar oluştu.