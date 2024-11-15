Kırklareli’nde eşini balta ile öldüren adam tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Çetin (64) isimli şahıs polise giderek eşini baltayla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, zanlının Pınar Mahallesi’ndeki evine gitti. Aysel Çetin’in (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Aysel Çetin’in cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Recep Çetin adliyeye sevk edilmişti. Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.