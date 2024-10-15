Kırklareli’de ülke üretimine katkı sağlayan kadın çiftçilerin, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü tarlada kutlandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı personeller, kadın üreticileri bahçelerinde, seralarında ve tarlalarında ziyaret ederek, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı. İlçe müdürlüklerine bağlı personeller ziyaretlerde kadın çiftçiler ile sohbet ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Görevliler, üretimin her aşamasında önemli görev üslenen tüm kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü her zaman olduğu gibi bu yılda kutladıklarını ifade ederek, çiçek verdiler.