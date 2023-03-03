Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Kırklareli’nde mevlit okutularak dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Kırklareli’nde mevlit okutularak dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde etkili olan depremlerde hayatını kaybedenler için Kırklareli’nde mevlit okutuldu. Hızırbey Camisinde gerçekleşen mevlitte İl Müftüsü Yusuf Eviş büyük bir imtihanla karşı karşıya olduklarını belirterek depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.