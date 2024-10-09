Kırklareli’nde çevreyi kirlettiği tespit edilen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çeşitli bölgelerden çevreyi kirletme ihbarı üzerine zabıta ekipler harekete geçti. Ekipler, Eski İstasyon Caddesi’nde bir işletme sahibince balık atıklarının çöp konteynerinin dışına atıldığını tespit ederek 10 bin 515 lira ceza uyguladı.

Ekipler daha sonra Büklüm Caddesi’nde konteynerin yanına atık döken kişi ile Eczacıbaşı Caddesi’nde yola beton döken kişiye 3’er bin lira, Özgürlük Caddesi’nde de boş konteynerin yanına çöp atan bir kişiye 313 lira ceza uygulandı.