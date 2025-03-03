Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Lüleburgaz ilçesi Yıldız Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki dairelere sıçramaması için ekipler tedbir alırken, mahallede panik yaşandı.