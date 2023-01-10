Yıl içerisinde toplamda 2 milyon 878 bin 335 kök kenevir, 105 kilogram skunk, 44 kilogram esrar, 350 gram metamfetamin, 106 gram eroin, 52 gram bonzai, 42 uyuşturucu hap, 53 bin 960 makaron, 31 litre içki, 34 kilogram tütün, 26 ton sahte gübre, 41 tarihi eser, 83 otomotiv yedek parçası, 12 tabanca ile 6 tüfek ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, 01 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde uyuşturucu, kaçakçılık, organize, mali ve siber suç olaylarında toplam 534 şüpheli yakalanırken 49’u tutuklandı.

Kırklareli’nde 2022 yılı içerisinde 2 milyon 878 bin 335 kök kenevir ele geçirildi.

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