Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle yapılan mücadele çerçevesinde son bir haftada İstanbul’dan getirilerek Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 892 düzensiz göçmen ile 21 organizatör yakalandı. Göçmenleri taşımada kullanılan 19 araca da el konuldu.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 892 düzensiz göçmen yakalandı.

Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı

Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı

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